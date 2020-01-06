«Холодное сердце-2» стал самым кассовым мультфильмом

Ему удалось заработать более 1,325 миллиардов долларов. Это больше, чем какой-либо мультфильм за всю историю.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Обо всем сообщает Hollywood Reporter. Премьера «Холодного сердца-2» в России состоялась 28 ноября. Долгое время он занимал лидирующую позицию среди новинок – все хотели увидеть продолжение полюбившейся истории. За полтора месяц мультфильм успел собрать более 1,325 миллиардов долларов, что является рекордом. Предыдущим лидером по кассовым сборам была первая часть мультфильма об Анне и Эльзе, заработавшая 1,243 миллиарда долларов.

Третье место с небольшим отрывом занимаем «Суперсемейка 2».

Напоминаем, что «Холодное сердце-2» также стал одним из самых успешных проектов за весь 2019 год. В второй части «Холодного сердца» главные герои отправляются в путешествие, чтобы помочь Эльзе узнать тайну королевства Эренделл и раскрыть секрет её волшебных способностей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более миллиарда рублей.