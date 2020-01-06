Пираты захватили судно с россиянами на борту

У берегов Нигерии похитили троих членов экипажа, еще четверо погибли.

Об этом стало известно 6 января. Обо всем сообщает издание Premium Times. Все случилось в Нигерии – пираты напали на нефтяной земснаряд AMBIKA. Это произошло второго января. В результате были похищены три человека, среди которых были россияне. В перестрелке погибли четверо – все они были сотрудниками спасательной группы военно-морских сил Нигерии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Поиски заложников не прекращаются все это время, но пока они не приносят результатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пираты похитили моряков с норвежского судна у берегов Бенина. В настоящее время спасатели следят за ситуацией, судно уже встретили в порту. Поддерживается связь с родными похищенных.