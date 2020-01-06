В Twitter активно обсуждают настойчивого петербуржцы, желающего познакомиться

Молодой человек пишет понравившимся девушкам и не принимает отказов. Девушки жалуются на приставания незнакомца и делятся своими историями.

Автором первого, самого вирусного поста, стала девушка из Санкт-Петербурга. Она выложила переписку с мужчиной, который написал ей в социальной сети «Вконтакте» и просил о знакомстве. Горожанка активно отклоняла его предложения, но незнакомец не собирался отступать. По его словам, он не привык сдаваться ни в каких ситуациях. Иван (имя изменено) заявил, что, если понравившаяся ему петербурженка отказывается общаться, он попросит написать ей всем своим друзьям, а также грозился разместить ссылку на ее страницу в некой группе для проверок.

Поток сообщений приостановил только «черный список». В комментариях некоторые пользовательницы отметили, что им тоже писал Иван – со всеми он общается примерно одними и теми же формулировками, никогда не удовлетворяясь ответом «нет».

Некоторые девушки убеждены, что Иван опасен и агрессивен, поэтому призывают петербурженок внимательнее относиться к знакомствам в сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка нашла свои украшения в ломбарде после свидания с мужчиной с сайта знакомств.