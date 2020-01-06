Петербуржца разыскивает маленькую собаку

Животное потерялось несколько часов назад и может попасть в беду.

Об этом стало известно в ночь с шестого на седьмое января. О пропаже собаки рассказала ее хозяйка в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Она пишет, что Йоркширский терьер убежал на улице Марата шестого числа примерно в девять часов вечера. Малышку серо-белого окраса зовут Джули. Из особых примет – хвостик украшает голубая резинка.

Пользователи активно делают репосты и надеются, что Джули вернется домой. Другие же ругаются на владельцев, которые не уследили за животным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что добровольцы отчаялись найти медвежонка Бу в Ленобласти. Малыш проживал у блогера временно, но по какой-то причине сбежал от него. Волонтеры искали медведя на протяжении нескольких месяцев, но безрезультатно. Хотя, им удавалось повстречать следы беглеца, это и все.