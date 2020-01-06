Добровольцы отчаялись найти медвежонка Бу в Ленобласти

Малыш проживал у блогера временно, но по какой-то причине сбежал от него.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Обо всем рассказали добровольцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Питер ищет мишку». Животное проживало во Всеволожском районе вместе с блогером, который взял его на передержку. Его должны были передать в центр «Сирин», но малыш сбежал, перебравшись через забор. Волонтеры искали медведя на протяжении нескольких месяцев, но безрезультатно. Хотя, им удавалось повстречать следы беглеца, это и все.

Добровольцам остается надеется, что медведь сможет привыкнуть к самостоятельной жизни и пережить зиму на воле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что белые медведи окружили поселок на Чукотке из-за голода. Волонтеры насчитали около 60 особей в окрестностях населенного пункта.