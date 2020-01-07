Семенович поздравляют с беременностью

Певица и актриса пока никак не комментирует домыслы подписчиков.

Видеозапись, после которой пошли слухи о беременности певицы и актрисы Анны Семенович, опубликовала сама звезда в своем Instagram-аккаунте. Она поделилась роликом с новогоднего концерта, а фанаты разглядели под ее платьем округлившийся животик. Подписчики убеждены, что Семенович старается скрыть беременность, но у нее это плохо получается. Они давно замечают, что звезда немного располнела и предпочитает носить свободные наряды, не облегающие фигуру.

Напоминаем, что певица не рассказывает о личной жизни, но не раз говорила, что хочет семью и ребенка. Вполне может быть, что ее мечта сбылась перед Новым годом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семенович призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов. Экс-участница «Блестящих» всегда удивляла публику внушительным размером груди. Однако самой певице это доставляло значительные неудобства.