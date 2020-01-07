Роспатент назвал самые интересные изобретения в 2019 году

Эксперты Роспатента составили и обнародовали топ-10 самых интересных изобретений, зарегистрированных в минувшем году.

Лидером рейтинга стало средство, позволяющее вирус Эбола, который убил тысяч человек. Основным отличием этого лекарства является его низкая токсичность, сообщает РИА Новости.

Второе место досталось катализатору для получения топлива из возобновляемого растительного сырья. Оказалось, что такой способ обработки в разы снижает негативное влияние на экологию.

Тройку лидеров замкнуло средство, очищающее кровь от белков, которые вызывают атеросклероз — заболевание, поражающее артериальные сосуды (артерии) по всему организму.

Список также дополнили сервис для поиска протечки в ядерном реакторе; система, определяющая оптимальное место для установки банкомата; новый поисковый алгоритм «Яндекса» и пенообразователь, который пригодится для тушения пожаров в Арктике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обнародован список худших фильмов 2019 года.