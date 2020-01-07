Роспатент назвал самые интересные изобретения в 2019 году

Роспатент назвал самые интересные изобретения в 2019 году
Лидером рейтинга стало средство, позволяющее вирус Эбола. Фото: pixabay

Эксперты Роспатента составили и обнародовали топ-10 самых интересных изобретений, зарегистрированных в минувшем году.

Лидером рейтинга стало средство, позволяющее вирус Эбола, который убил тысяч человек. Основным отличием этого лекарства является его низкая токсичность, сообщает РИА Новости.

Второе место досталось катализатору для получения топлива из возобновляемого растительного сырья. Оказалось, что такой способ обработки в разы снижает негативное влияние на экологию.

Тройку лидеров замкнуло средство, очищающее кровь от белков, которые вызывают атеросклероз — заболевание, поражающее артериальные сосуды (артерии) по всему организму.

Список также дополнили сервис для поиска протечки в ядерном реакторе; система, определяющая оптимальное место для установки банкомата; новый поисковый алгоритм «Яндекса» и пенообразователь, который пригодится для тушения пожаров в Арктике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обнародован список худших фильмов 2019 года.

изобретения рейтинг Роспатент топ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец ударил ножом своего соседа по коммуналке на Маршала Блюхера
Роспатент назвал самые интересные изобретения в 2019 году
Спасатели наградили 16-летнюю школьницу, спасшую детей, провалившихся под ...
Петербуржец устроил массовое ДТП на автотрассе «Кола», в машине ...
Дрозденко поздравил ленинградские семьи с Рождеством
Десятки людей погибли в давке на прощании с генералом Сулеймани в Иране
Три иномарки раскурочило от столкновения около ТЦ «МЕГА Дыбенко»
Душевнобольной петербуржец, «заминировавший» метро и ЛАЭС, ...