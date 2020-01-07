Тренер СКА Кудашов объяснил поражение в матче со «Спартаком»

Тренер СКА Кудашов объяснил поражение в матче со &#171;Спартаком&#187;
Тренер СКА Алексей Кудашов. Фото: ХК СКА

Тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал матч со «Спартаком». Петербургские хоккеисты уступили московской команде третий раз подряд.

Кудашов признал, что его подопечные допустили ошибки, которыми воспользовались игроки «Спартака».

«Второй и третий голы – в результате контратак, о чем мы предупреждали наших игроков. Но прозевали», — сказал он на послематчевой конференции.

Хоккеисты, по словам Кудашова, мало бросали и играли без агрессии. Сейчас специалист намерен разбираться в причинах поражения «Спартаку» и готовиться к следующим матчам.

Напомним, СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась на «ЦСКА-Арене» в Москве 7 января. Голами в составе «Спартака» отметились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл. Единственную шайбу СКА принес Андрей Кузьменко.

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