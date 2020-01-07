Тренер СКА Кудашов объяснил поражение в матче со «Спартаком»

Тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал матч со «Спартаком». Петербургские хоккеисты уступили московской команде третий раз подряд.

Кудашов признал, что его подопечные допустили ошибки, которыми воспользовались игроки «Спартака».

«Второй и третий голы – в результате контратак, о чем мы предупреждали наших игроков. Но прозевали», — сказал он на послематчевой конференции.

Хоккеисты, по словам Кудашова, мало бросали и играли без агрессии. Сейчас специалист намерен разбираться в причинах поражения «Спартаку» и готовиться к следующим матчам.

Напомним, СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась на «ЦСКА-Арене» в Москве 7 января. Голами в составе «Спартака» отметились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл. Единственную шайбу СКА принес Андрей Кузьменко.