Российский паспорт стал менее привлекательным в мире

Российский паспорт стал 51 в рейтинге привлекательности. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российский паспорт стал 51 в рейтинге привлекательности. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Швейцарская компания Henley&Partners опубликовала рейтинг привлекательности паспортов. В расчет бралось количество стран, доступных для обладателей паспортов в безвизовом режиме.

Россия заняла 51-е место, потеряв три позиции в рейтинге. Её граждане могут посетить без оформления визы 118 стран.

51-ю строчку Россия разделила с Федеративными Штатами Микронезии.

Список возглавила Япония, жители которой могут свободно побывать в 191 стране. Лидерство она удерживает третий год подряд. Следом расположились Сингапур (190 стран), Германия (189 стран), Южная Корея (189 стран), Италия (188 стран) и Финляндия (188 стран).

В первой десятке также оказались Испания, Люксембург, Дания, Швеция, Франция, Швейцария, США и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в марте 2020 года в России могут начать выдавать электронные паспорта.