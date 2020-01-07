Определены самые популярные книги 2019 года

Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года. Рейтинги возглавили «Нож» Ю Несбё, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.

Издательская группа «Эксмо-АСТ» поставила на первое место мелодраматический роман «В метре друг от друга». Тираж книги составил более 100 тыс. экземпляров. Одной из причин такой популярности может быть экранизация романа, премьера которой состоялась весной 2019 года.

Второе место занял триллер Алекса Махаэлидеса «Безмолвный пациент» с тиражом 89 тыс. экземпляров, пишет РИА Новости. В рейтинг также попали книги российской писательницы Дины Рубиной «Белые лошади» (89 тыс. ) и «Ангельский рожок» (57 тыс. ).

Помимо этого, в топ вошел «Брисбен» Евгения Водолазкина. Его тираж составил 63 тыс. экземпляров.

По данным издательской группы «Азбука-Аттикус», самой популярной книгой стал детектив «Нож» Ю Несбе с тиражом 69,5 тыс. экземпляров. Следом расположились новый роман Джоан Роулинг «Смертельная белизна» (63,7 тыс.), опубликованный под псевдонимом Роберта Гэлбрейта, и «Пока течет река» Дианы Сеттерфилд.