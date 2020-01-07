Онищенко пристыдил россиян за безделье в новогодние выходные

Депутат Госдумы РФ и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил за сокращение новогодних каникул. Длинные выходные, по его словам, приводят к алкоголизму и мешают развитию экономики.

В большинстве городов России отсутствуют развлечения. В результате люди сидят перед телевизором и бездельничают, заявил Онищенко. Это, по его словам, приводит к чревоугодию и злоупотреблению алкогольными напитками.

Депутат подчеркнул, что каникулы необходимо сокращать. В качестве примера он привел западные страны. Европа, с которой Россия тесно связана экономически, в том числе начинает работать раньше.

«Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — считает Онищенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил сделать новогодние каникулы трехдневными.