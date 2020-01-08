Водителей предупредили о гололеде в Ленобласти

В Ленобласти объявлен повышенный уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как сообщили ГУ МЧС по Ленобласти, 9 января порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, а 10 января на дорогах местами возможна гололедица.

Водителям советуют не парковать машины у деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.