Десятки машин стоят в пробках на границе с Финляндией

Пробки на границе с Финляндией сокращаются. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Пробки на границе с Финляндией сокращаются. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петербуржцы возвращаются в Россию после выходных в Финляндии. На границе столпились десятки машин.

Самым загруженным пунктом пропуска оказалась Торфяновка. В очереди оказались порядка 30-45 машин. Вторым по популярности стал пункт Нуямаа, где столпилось около 24 автомобилей.

Движение в пунктах Светогорск и Ваалимаа осуществляется в свободном режиме. Проезда там, по данным сервиса «На Границе.Ру» ожидают ноль машин.

Очереди из России в Финляндию также сравнительно небольшие. У пунктов пропуска столпилось от трех до двадцати машин. Наиболее загруженным оказался пункт Брусничное. В пробке стоит 21 автомобиль, время ожидания при проезде через границу составляет примерно 25 минут.

В Торфяновке и Светогорске очереди в среднем ожидают от 10 до 15 машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на границе с Финляндией столпилось около 200 машин.