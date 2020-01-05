Петербуржцы снова стоят в пробках на российско-финской границе

На разных пропусках стоит около 200 машин. Многие еще не скоро доедут до дома.

О пробках на российско-финской границе сообщается на сайте «Награнице.ру». Видно, что в очереди на въезд в страну на пункте пропуска Светогорск стоит около 200 машин. Чуть получше ситуация на «Брусничном» – там 180 машин. Автомобилисты пишут, что стоят в пробке уже больше двух часов и будут ждать еще какое-то время. При этом они отмечают, что финны пропустили их быстро. Люди ругают российский таможенников за медлительность и жалеют, что выходные в Финляндии так скоро закончились.

Примечательно, что на КПП «Ваалимаа» нет никаких заторов – водителей пропускают без задержек, очередей не наблюдается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы четвертый день не могут попасть в Финляндию, на границе образовались километровые пробки. Вероятно, заторы на границе в ближайшие дни будут наблюдаться круглые сутки.