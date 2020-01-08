Девять домов Красногвардейского района остались без света

В Красногвардейском районе Петербурга произошло массовое отключение света. Без электричества 8 января остались девять жилых домов.

Причиной отключения стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. На место происшествия выехали аварийные бригады компании. Ведутся ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».

«В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — приводит слова представителя предприятия «Фонтанка».

Без света остался четвертый корпус дома 159 по Пискарёвскому проспекту и другие здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Невском районе Петербурга в ночь на 19 декабря без света остались около 50 домов. Причиной этого стал штормовой ветер. Восстановить электроснабжение удалось к утру. Технологическое нарушение было обнаружено на оборудовании 110 кВ.