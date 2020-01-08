Прокуратура Петербурга не нашла нарушений в фильме «Матильда»

Прокуратура Петербурга завершила проверки фильма Алексея Учителя «Матильда». Нарушений законодательства в картине не выявлено.

Ведомство проверило фильм по заявлениям депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. О результатах Поклонская проинформирована, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

В пресс-службе прокуратура добавили, что намерены и дальше реагировать на обращения депутаточкого корпуса, «какой бы характер они ни носили».

Скандал вокруг фильма «Матильда» разразился в 2016 году. Картина привлекла внимание религиозной общественности и депутата Натальи Поклонской. Верующих оскорбило изображение императора Николая II в фильме. Образ его, якобы, не соответствовал канонизации РПЦ.

Поклонская направила 43 обращения в Генпрокутуру и обращения в прокуратуру Петербурга, Министерство культуры и МВД. Депутат призывала лишить «Матильду» прокатного удостоверения. Показ картины состоялся, несмотря на протесты.

Ранее Наталья Поклонская признала, что вела себя неверно во время скандала вокруг фильма «Матильда».