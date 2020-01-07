Поклонская пожалела о скандале вокруг «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская признала, что вела себя неверно во время скандала вокруг фильма «Матильда». Картина вызвала негодования среди верующих. Одним из лиц протеста была Поклонская.

«Я бы не сделала ту ошибку, которую я сделала на тот период времени. Вот эта публичность и смешение моих чувств…», — сказала Поклонская в эфире радио «Комсомольская правда».

Она призналась, что вела себя как прокурор и говорила в лоб, в то время как политика требует более творческого подхода.

Со временем Поклонская убедилась: есть вещи, которые не стоит транслировать.

«Это духовные вещи, которые нужно беречь», — отметила депутат.

Скандал вокруг фильма «Матильда» разразился в 2016 году. Картина привлекла внимание религиозной общественности еще до премьеры. Верующие выступили против изображения императора Николая II в фильме. Образ его, якобы, не соответствовал канонизации РПЦ.

Одним из противников фильма была Наталья Поклонская. Она высказалась о картине публично и попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Поклонская также выступала с требованием отозвать у «Матильды» прокатное удостоверение.