В дома Красногвардейского района вернулся свет

Свет вернулся в девять жилых домов. Фото: pixabay.com

Свет вернулся в девять жилых домов. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе Петербурга 8 января восстановили электроснабжение. Свет вернулся во все здания.

Без электричества днем в среду остались девять жилых домов. Причиной этого стало технологическое нарушение. Дефект был обнаружен на линии 10 кВ.

Специалисты Россети Ленэнерго выехали на место и провели ремонтные работы. В районе 16 часов электроснабжение было восстановлено.

«С 16:12 все получают электроэнергию в полном объеме», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что без света 8 января остался четвертый корпус дома 159 по Пискарёвскому проспекту.