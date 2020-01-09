Иномарка столкнулась с «Газелью» на Боровой

Иномарка столкнулась с «Газелью» на Боровой
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. В аварии столкнулись «Газель» и Nissan . Все произошло около 21:25 на улице Боровая у дома № 24.

«Газель» столкнулась с иномаркой в момент, когда Nissan начал поворачивать на Социалистическую улицу. Водитель иномарки не убедился в маневре.

Очевидцы сообщили об аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, поисковики 4 дня спасали голубя, застиравшего в вентиляционной шахте. Поисково-спасательный отряд вызволил из вентиляционной шахты голубя, который застрял в ней 1 января. Освободить птицу получилось только спустя несколько дней.

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