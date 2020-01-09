Люди приняли горящий на балконе мангал за пожар

Более 800 миллионов животных погибли из-за пожаров в штате Новый Южный Уэльс.Фото: pixabay.com

Более 800 миллионов животных погибли из-за пожаров в штате Новый Южный Уэльс.Фото: pixabay.com

В Калининском районе Санкт-Петербурга очевидцы позвонили в МЧС из-за замеченного ими открытого огня на втором этаже дома № 66 по улице Карпинского. Оказалось, что на балконе жарили шашлы в мангале.

О случившемся сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП. Петербург». Компания молодых людей решила пожарить на балконе шашлык в мангале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий, сумма которых составляет примерно 30 миллионов рублей.