Уровень воды в Неве поднялся

В Неве уровень воды опустился до отметки в 67 сантиметра. Эти данные гидропоста у Горного университета были получены по состоянию на 7 часов утра.

8 января из-за плохой погоды уровень воды в реке также поднялся на 15 сантиметров, он достиг отметки в один метр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели ожидают, что в этом году Нева и Финский залив замерзнут раньше, чем прогнозировалось изначально. Как сообщили в главке МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти, в этом году петербургские водоемы замерзнут раньше прогнозируемых спасателями сроков.