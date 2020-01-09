Елизаветинскую больницу эвакуируют: пациентов и сотрудников выводят из здания

Елизаветинскую больницу эвакуируют: пациентов и сотрудников выводят из здания
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today/

В четверг, 9 января, эвакуируют Елизаветинскую больницу на улице Вавиловых в Калининском районе Санкт-Петербурга.

О случившемся сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы сообщили, что примерно в 11 часов утра из здания вывели пациентов и сотрудников медицинского учреждения.

Причина эвакуации неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге от дома №1 по Учебному переулку неизвестный угнал самосвал «КамАЗ». 28-летний владелец автомобиля заявил о произошедшем в полицию днем, 8 января. Мужчина рассказал, что кража авто произошлав период с 13 часов 31 декабря до 13 часов 8 января.

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