Елизаветинскую больницу эвакуируют: пациентов и сотрудников выводят из здания

В четверг, 9 января, эвакуируют Елизаветинскую больницу на улице Вавиловых в Калининском районе Санкт-Петербурга.

О случившемся сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы сообщили, что примерно в 11 часов утра из здания вывели пациентов и сотрудников медицинского учреждения.

Причина эвакуации неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге от дома №1 по Учебному переулку неизвестный угнал самосвал «КамАЗ». 28-летний владелец автомобиля заявил о произошедшем в полицию днем, 8 января. Мужчина рассказал, что кража авто произошлав период с 13 часов 31 декабря до 13 часов 8 января.