В Петербурге судят стрелявшего из Калашникова в кафе мужчину

В Петербурге судят стрелявшего из Калашникова в кафе мужчину
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Прокуратура Невского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против Кенана Гусейнова, стрелявшего из окна кафе в Невском районе Петербурга.

Как сообщает городская прокуратура, Гусейнову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По версии правоохранителей, обвиняемый, находясь в кафе «Узбегим», в котором находились люди, открыл стрельбу из окна кафе из модернизированной охолощенной модели автомата Калашникова. Он выстрелил шесть раз в воздух. Никто при этом не пострадал.

Дело направлено в Невский районный суд, где его рассмотрят по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Вырице задержали мужчину, стрелявшего из травмата по оппоненту.

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