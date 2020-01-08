В Вырице задержали мужчину, стрелявшего из травмата по оппоненту

В Гатчинском районе Ленбласти получил ранение 28-летний житель поселка Вырица. В мужчину выстрелили из травматического пистолета.

В полицию утром 7 января поступило сообщение о стрельбе у дома 44 по улице Ореджской. Пострадавший самостоятельно добрался до больницы. Медики признали его состояние удовлетворительным и отправили на амбулаторное лечение.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. Задержать его удалось около 11 часов 7 января у дома 25 по улице Жертв революции. Им оказался 33-летний безработный местный житель.

«Данный гражданин изобличен в том, что в ночь на 7 января в пос. Вырица во время внезапно возникшей ссоры из своего травматического пистолета произвел выстрел в потерпевшего, после чего с места происшествия скрылся», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемому предъявлена подписка о невыезд и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном селе вечером 7 января водитель выстрелил в пешехода из неизвестного оружия.