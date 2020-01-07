Водитель и пьяный пешеход устроили стрельбу в Красном селе

В Красносельском районе Петербурга конфликт между автомобилистом и нетрезвым пешеходом завершился стрельбой. Ссора произошла у дома 42 по Геологической улице 7 января.

О стычке сообщили очевидцы в соцсетях. По словам свидетелей происшествия, неизвестный попытался разбить стекло белого автомобиля. После чего из машины вышел водитель и, достав пистолет, выстрелил в оппонента

Испугавшись оружия, пешеход убежал в неизвестном направлении. Водитель вернулся в автомобиль и уехал с места происшествия.

Причины конфликта неизвестны. Момент перестрелки попал на видео. Ролик опубликовали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте». Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время конфликта на станции метро «Спасская» в ход пустили аэрозольный пистолет. Ссора произошла в ночь на 1 января.