Стал известен размер штрафа для «зайцев» на платных дорогах

Госдума рассмотрит проект о новых санкциях, который вносит поправки в административный Кодекс. Документ был подготовлен в правительстве.
Теперь водителям грозит штраф в 2,5 тысячи рублей за неоплаченный проезд по платной дороге. Размер штрафов будет изменяться в зависимости от типа автомобиля. Самый большой штраф получат «зайцы» на автобусах и грузовиках, передает «Коммерсантъ». На погашение долга водителям отведут два месяца.
Новую технологию безбарьерного проезда free-flow сначала опробуют на Центральной кольцевой автодороге. Данный сервис внедрят повсеместно после того, как наказания за нарушение правил проезда пропишут в законе. Фиксировать нарушения на дороге будут камеры.
Постановление о привлечении к ответственности будет выносить Ространснадзор.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год. По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%.