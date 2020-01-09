Стал известен размер штрафа для «зайцев» на платных дорогах

Госдума рассмотрит проект о новых санкциях, который вносит поправки в административный Кодекс. Документ был подготовлен в правительстве.

Теперь водителям грозит штраф в 2,5 тысячи рублей за неоплаченный проезд по платной дороге. Размер штрафов будет изменяться в зависимости от типа автомобиля. Самый большой штраф получат «зайцы» на автобусах и грузовиках, передает «Коммерсантъ». На погашение долга водителям отведут два месяца.

Новую технологию безбарьерного проезда free-flow сначала опробуют на Центральной кольцевой автодороге. Данный сервис внедрят повсеместно после того, как наказания за нарушение правил проезда пропишут в законе. Фиксировать нарушения на дороге будут камеры.

Постановление о привлечении к ответственности будет выносить Ространснадзор.