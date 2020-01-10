Россия должна заплатить Украине за Крым

Компании страны ждут выплаты в размере более 80 миллионов долларов.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на решение Женевского арбитража. Суд отклонил две апелляции России и обязал страну выплатить 12 украинским компаниям компенсации около 82 миллиона евро. Дело в том, что они утратили свои активы после того, как полуостров присоединился к России.

«Федеральный суд счел необоснованной жалобу о том, что изменение границ требует дополнительного соглашения между сторонами»,

— говорится в постановлении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Крыма уверен, что украинцы признают полуостров российским. Он отметил, что за 2019 год полуостров посетили 7,43 миллиона туристов – большая часть из них украинцы, это 1,1 миллион человек.