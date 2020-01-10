Путин назвал дату запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Путин назвал дату запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Регулярное грузовое железнодорожное сообщение через Крымский мост будет налажено с 1 июля 2020 года.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что открытие регулярного железнодорожного сообщения позитивно скажется на снабжении рынка полуострова и насыщении его качественными и доступными товарами.

Ранее Путин принял участие в открытии железнодорожного движения через Крымский мост. Он отметил, что Крымский мост построен по современным технологиям и может прослужить века при должном уходе. Путин также добавил, что чувствовал восторг, когда ехал по мосту.

Напомним, 23 декабря, с Московского вокзала Петербурга отправился первый поезд, который отвезет пассажиров в Севастополь через Крымский железнодорожный мост. В семнадцати вагонах в Севастополь находились 530 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первые сутки с начала продаж было продано более пяти тысяч билетов на первые поезда «Таврия» в Крым, которые отправятся в декабре.

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