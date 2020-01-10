В Петербурге за день проверили 280 объектов. Их обещали взорвать

В Петербурге за день проверили 280 объектов. Их обещали взорвать
Фото: pixabay

Ни в одном из зданий не нашли опасных устройств, так что все угрозы были лишь угрозами.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. За пятницу поступило 280 сообщений о якобы заминированных объектах в Санкт-Петербурге. Также по домам отправили школьников из Выборга – учреждение обещали подорвать.

Сотрудникам спецслужб приходилось каждый раз выезжать на место, эвакуировать людей и проверять помещения. Ни разу им не удавалось отыскать опасных устройств, так что все звонки были ложными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МЕГА Дыбенко закрыли второй раз за день. Люди пишут, что не могут попасть ни в кинотеатр, ни в «Эльдорадо», ни в подземный паркинг. Недалеко от «ОБИ» также заметили сотрудников ОМОН. Судя по всему, поступила информация о подозрительном предмете.

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