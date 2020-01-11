В Италии начнут строить дома по цене iPhone

На строительство бюджетного дома уйдет всего сотня часов.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем пишет El Mundo. Итальянская компания 3D WASP смогла разработать необычный дом, используя технологию 3D-печати. Такая недвижимость возводится всего за сотню часов, а ее стоимость оценивается в 900 евро – это то же самое, что купить смартфон, но только намного полезнее.

Уточняется, что 30 квадратный дом сделан из смеси природного происхождения: почва, рисовая солома, рисовая шелуха и известь. Его житель сможет экономить на отоплении, а также не бояться землетрясений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сеть магазинов электроники DNS собирается строить город в России. Он будет рассчитан на 25 тысяч жителей. Населенный пункт станет хорошим местом для жизни – там построят не только дома, но также объекты инфраструктуры, две школы, три детских сада, поликлинику и много чего еще.