В Петербурге полицейский, открывший стрельбу из-за девушки, лишился работы

Экс-полицейский лишился работы "за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел". Фото: Baltphoto

Экс-полицейский лишился работы "за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел". Фото: Baltphoto

Задержанный в Парголово сотрудник транспортной полиции пытался познакомиться с девушкой и, не выдержав отказа, открыл стрельбу по её друзьям.

Инцидент произошел в субботу, 11 января. Лейтенант полиции Александр Рейс намеревался завести знакомство с девушкой, которую увидел в заведении. Однако попасть в бар ему не удалось, так как там проходило закрытое мероприятие.

Экс-сотрудник правоохранительных органов дождался окончания вечеринки и вновь попытался заговорить с незнакомкой. Настойчивые попытки не понравились девушке, а её приятели вступились за подругу, в результате чего Рейс выстрелил в них. Пуля, к счастью, никого не задела. Позже выяснилось, что полицейский находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и употреблял наркотики.

Его уволили за поступок, «порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отношении сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова, завели уголовное дело.