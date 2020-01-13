Инна Чурикова стала жертвой ограбления в Мадриде

Актриса Инна Чурикова вместе со своим супругом, режиссером Глебом Панфиловым, и сыном Иваном отправилась на отдых в Испанию. В Мадриде на 76-летнюю артистку напали, оставив без 250 тысяч рублей.

Инцидент произошел в международном аэропорту Мадрида, Барахасе. О случившемся рассказал telegram-канал Baza. Выяснилось, что из-за воров народной артистке СССР и её мужу едва не пришлось остаться в столице Испании. Вместе с деньгами злоумышленники украли загранпаспорта.

Преступники также поживились документами, банковскими картами, смартфоном и дорогими очками звезды. Вернувшись на родину, Инна Чурикова немедленно обратилась в правоохранительные органы. Случившееся актриса прокомментировала РБК, отметив, что «люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу».

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