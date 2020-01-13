Заворотнюк выписали из больницы

Пока что непонятно, что это значит. У источника есть несколько версий.

Об этом стало известно 12 января. Обо всем сообщает «СтарХит», ссылаясь на собственные источники. Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой. По какой причине – не совсем понятно. Возможно, нет положительной динамики и врачи решили, что будет лучше, если свой последний день звезда встретит не в больничной палате, а дома. Также есть предположение, что у семьи Заворотнюк закончились деньги и они были вынуждены выписать актрисы. Последняя версия – звезду выписали, чтобы отвезти за границу.

Никто из близкого окружения звезды не комментировал информацию. По предварительным данным, Заворотнюк борется с раком мозга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики массово отписываются от Заворотнюк. Каждый день из блога уходит около 500 подписчиков. Сейчас от имени артистки пишут ее родные.