Петербуржцы возмущены резким ростом тарифов за капремонт

Власти обещают, что количество попавших в программу объектов вырастет на 30%. Фото: pixabay.com

Власти обещают, что количество попавших в программу объектов вырастет на 30%. Фото: pixabay.com

Январские квитанции на оплату жилищно-коммунальных возмутили жителей Северной столицы. Взносы за капитальный ремонт выросли в два раза.

Если раньше ежемесячная плата в фонд капремонта составляла 4-5 рублей, в зависимости от типа здания, то теперь сумма стала в два раза больше — 8-9 рублей. Дороже всего капремонт обойдется жителям исторического центра Санкт-Петербурга, владеющим недвижимостью в старом фонде, пишет NevaToday.

Минимальные взносы — для жителей кирпичных домов 70-80-х годов прошлого века. Повышение тарифов связано с недофинансированием программы проведения капитального ремонта в 2019 году, а также инфляцией и модернизированными технологиями для выполнения работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в июле текущего года по всей России ожидается повышение тарифов за «коммуналку».