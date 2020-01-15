Авторы фильма «Дау» хотят судиться с Министерством культуры

Создатели фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры РФ после того как ведомство заметило порнографию в некоторых эпизодах фильма.

Именно это стало причиной, по которой Минкульт не выдал картине прокатное удостоверение. В свою очередь, авторы фильма решили обратиться в суд. Об этом во вторник, 14 января, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на представителя создателей «Дау».

При этом министр культуры Владимир Мединский отметил, что вырезанные сцены могут демонстрироваться на интернет-платформах, если сервисы будут предупреждать зрителей. Напомним, что фильм «Дау» — многолетний проект режиссера Ильи Хржановского, рассказывающий о жизни выдающегося советского физика Льва Ландау.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автором заглавного саундтрека к последней части «бондианы» станет 18-летняя Билли Айлиш.