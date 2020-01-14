Билли Айлиш исполнит заглавную песню в юбилейном фильме о Джеймсе Бонде

Певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщили на официальной странице «Не время умирать» в Instagram .

Речь идет о боевике «Не время умирать». Айлиш разместила на своей страничке в той же соцсети логотип 007, сообщив об исполнении песни в фильме. Американская певица станет самой молодой исполнительницей в данной серии.

«Билли Айлиш сочинила песню со своим братом Финнеасом», — написали в комментарии на официальной странице «Не время умирать» в той же соцсети

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о завершении съемок фильма о Джеймсе Бонде. Об этом стало известно в сентябре прошлого года.