Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
Белый дом в Вашингтоне. Фото: pixabay

Американский президент Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ поставили свои подписи под соглашением о первой фазе сделки о двусторонних торговых спорах.

Как сообщает ТАСС, в Белом доме отметили, что первая фаза сделки направлена на обеспечение безопасности интеллектуальной собственности Соединенных Штатов, прекращение принудительной передачи технологий, расширения американского агросектора, прекращения валютной манипуляции со стороны Китая, а также восстановления баланса в торговых отношениях между двумя странами.

По словам Трампа, в 2020 году объем торгового соглашения составит не менее 200 миллиардов долларов, а после будет расти с каждым годом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сенат США начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа в четверг.

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