Большинство россиян уверены, что не смогут прожить на пенсию

Большинство россиян уверены, что не смогут прожить на пенсию
72% россиян уверены, что не смогут обеспечить себе комфортною жизнь на пенсию. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Более 70% опрошенных жителей России старше 50 лет выразили сомнение в том, что смогут комфортно жить в старости на свою пенсию.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, в Петербурге и на Дальнем Востоке практически все местные жители не уверены в возможности хорошо прожить на пенсию. На Урале таких респондентов насчитывается 87%.

В центральных регионах России, Северо-Западном и Южном федеральном округах так считают от 66,6% до 77,8% человек. В Поволжье их намного меньше — 47,4%.

Лишь 13,8% опрошенных рассказали, что имеют сбережения «на старость».

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысяч граждан России. Он проводился в ноябре-декабре прошлого года в 30 российских регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам могут урезать пенсии.

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