Большинство россиян уверены, что не смогут прожить на пенсию

Более 70% опрошенных жителей России старше 50 лет выразили сомнение в том, что смогут комфортно жить в старости на свою пенсию.
Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, в Петербурге и на Дальнем Востоке практически все местные жители не уверены в возможности хорошо прожить на пенсию. На Урале таких респондентов насчитывается 87%.
В центральных регионах России, Северо-Западном и Южном федеральном округах так считают от 66,6% до 77,8% человек. В Поволжье их намного меньше — 47,4%.
Лишь 13,8% опрошенных рассказали, что имеют сбережения «на старость».
В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысяч граждан России. Он проводился в ноябре-декабре прошлого года в 30 российских регионах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам могут урезать пенсии.