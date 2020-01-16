Стали известны даты голосования по поправкам в Конституцию РФ

Стали известны даты голосования по поправкам в Конституцию РФ
В каком формате будут проводиться выборы, пока неизвестно. Фото: Baltphoto

Всероссийское голосование по поправкам, необходимым в Конституции РФ, продлится до 1 мая 2020 года. Это предложение озвучил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

Порядок проведения голосования пока что находится в стадии разработки. Его участники до 1 мая текущего года будут определять наиболее актуальные законопроекты, касающиеся конституционных поправок. Об этом в четверг, 16 января, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Совета Федерации.

Кроме того, на заседании 21 января Совфед составит план по реализации положений, озвученных Владимиром Путиным в послании 15 января.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рамзан Кадыров временно покинул пост главы Чеченской республики в связи с ухудшением состояния здоровья. После прохождения курса лечения Кадыров вернется на свою должность.

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