За 2019 год приставы Петербурга разыскали 3 тысячи должников по алиментам

Всего на исполнении в Управлении ФССП России по Санкт-Петербургу находилось около 6 800 разыскных дел. Фото: Baltphoto

Всего на исполнении в Управлении ФССП России по Санкт-Петербургу находилось около 6 800 разыскных дел. Фото: Baltphoto

В течение прошедшего года судебные приставы привлекли к ответственности почти три тысячи злостных неплательщиков алиментов.

Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) Петербурга подвело итоги своей деятельности в 2019 году. В общей сложности сотрудники УФССП разыскали 2718 человек, скрывающихся от приставов-исполнителей из-за долгов по алиментам.

В пресс-службе ведомства отмечают, что это на 734 дела больше, чем в 2018 году. Кроме того, нынешние показатели на 1500 закрытых дел превышают статистику за аналогичный период в 2017 году. За прошлый год приставы также завели одиннадцать дел по розыску детей, из них десять были успешно найдены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новокузнецке судебный пристав был застрелен в здании суда. Мужчина скончался от пулевого ранения в живот.