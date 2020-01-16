Судебный пристав погиб при стрельбе в суде Новокузнецка

Стрельба произошла в здании мирового суда в городе Новокузнецк в четверг, 16 января, сообщили в экстренных службах региона.

Как передает ТАСС, все произошло в 9:20 утра по местному времени (5:20 мск) в здании мирового суда на Энтузиастов. Мужчина с ружьем начал стрелять по людям. В результате инцидента огнестрельные ранения получили мужчина и женщина.

По данным «Интерфакса», одним из раненных был судебный пристав — он скончался в карете скорой помощи. Пуля попала ему в живот, после чего у него начался травматический шок.

Второй пострадавшей стала женщина-юрист. Ее госпитализировали с ранениями ног и лица. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Злоумышленника задержали. По предварительной информации, стрелок проходил потерпевшим по одному из дел. Мотивы его поступка устанавливаются. На месте работают правоохранители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что устроивший стрельбу из автомата на Московском проспекте получил условный срок.