Устроивший стрельбу из автомата на Московском проспекте получил условный срок

Московский районный суд Петербурга огласил приговор Мансуру Абдылхаисиеву, обвиняемому в хулиганстве. В ноябре прошлого года он устроил стрельбу на Московском проспекте.

«Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Абдылхаисиева освободили в зале суда. Свою вину он признал.

Суд установил, что в ночь на 23 ноября 2019 года Абдылхаисиев, находясь в машине Lada Priora, достал оружие и открыл стрельбу. Из хулиганских побуждений он не менее трех раз выстрелил в воздух на глазах у горожан. В качестве оружия он использовал автомат, схожий с автоматом Калашникова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Культуры ссора двух мужчин закончилась стрельбой. Один из них выстрелил в другого из газового пистолета.