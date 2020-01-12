Громкая ссора на проспекте Культуры закончилась стрельбой

В Калининском районе Петербурга ссора двух мужчин закончилась стрельбой. В полицию о произошедшем сообщила очевидица.

Около 23 часов 11 января заявительница услышала женский крик у дома 21 по проспекту Культуры. Позже она увидела, как двое неизвестных ругаются и дерутся. Один из них в процессе достал пистолет и выстрелил в другого.

На место происшествия прибыла полиция.

«После чего сотрудниками полиции был задержан и доставлен в отдел 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга пострадал во время пьяной потасовки в баре на Колпинском шоссе. В больницу его доставили в тяжелом состоянии с травмой головы.