Эксперт, предсказавший снижение курса рубля до 200 рублей за доллар, объяснился

Эксперт, предсказавший снижение курса рубля до 200 рублей за доллар, объяснился
Доллар вряд ли снова будет стоить 40 рублей. Фото: pixabay.com

Он заявил, что его слова вырвали из контекста и на самом деле он ничего такого не имел в виду.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев рассказал после ряда заметок в СМИ о его «предсказании» о долларе за 200 рублей. Эксперт отметил, что его фраза была лишь риторическим примером и он не считает, что такое возможно на самом деле в ближайшее время. Он также выложил видео, на котором говорит о курсе рубля.

«Участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса — это в одну сторону, то есть в сторону 200 рублей за доллар — это возможно, в сторону 40 рублей за доллар — невозможно»,

—говорит Ведев в ролике.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что курс доллара упал ниже 62 рублей впервые за полтора года.

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