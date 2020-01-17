Расписание поездов между Москвой и Петербургом изменится в апреле

Расписание поездов между Москвой и Петербургом изменится в апреле
Поезда меняют расписание из-за реконструкции на перегонах. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Поезда, курсирующие на линии Москва — Петербург, изменят расписание в апреле 2020 года. Причиной этого стали работы по реконструкции.

Ремонт ведется на перегонах Гряды – Большая Вишера и Решетниково – Клин, сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД). Расписание поездов, проходящих на данных участках, будет изменено с 13 по 29 апреля.

Так, 19 и 26 апреля отменяется поезд №287 Петербург-Москва. Поезд №288 Петербург Москва пропустит рейсы 18 и 25 апреля.

Выйти на маршрут поезду №287 предстоит 20 и 17 апреля. Состав отправится из Петербурга в 00:50 и прибудет в Москву в 11:40. Поезд №299 выполнит рейсы 17 и 25 апреля. Отправление назначено на 22:07, а прибытие — на 9:53 утра.

«Просим пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты», — напоминают в РЖД.

С измененным расписанием можно ознакомится на сайте РЖД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поезда в Крым из Петербурга перешли на расписание в режиме «через день». Прежде они курсировали ежедневно.

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