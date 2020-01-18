Зал ожидания железнодорожного вокзала в Сестрорецке закрывают

В Сестрорецк с 31-го января закрывается на реконструкцию зал ожидания железнодорожного вокзала. По предварительной информации работы по реконструкции продлятся до 3 квартала следующего года.

На время закрытия зала ожидания около вокзала будет работать касса, а обогрев пассажиров зимой будет осуществляться в двух специальных модулей на территории вокзала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 20 января, жители Ленинградской области смогут принять участие в прямой линии с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Принимать звонки и отвечать на вопросы губернатор будет лично с 16:00 до 17:00.