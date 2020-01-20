Режиссера Сергея Соловьева попал в реанимацию

В Москве в реанимацию перевели 75-летнего режиссера Сергея Соловьева. По неподтвержденной информации, у него ишемический инсульт.

Соловьев был госпитализирован на прошлой недели. Однако затем его перевели в реанимации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении режиссера.

По данным Telegram-канала Mash, состояние Соловьева медики оценивают как тяжелое. Режиссер находится в лихорадке и дезориентирован в пространстве. Представители Соловьева и близкие к нему источники информацию о его состоянии пока не комментируют.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь. Удостоен звания Народный артист Российской Федерации и Государственной премии СССР. Среди его наиболее известных работ «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Сто дней после детства», «Станционный смотритель» и «Анна Каренина».