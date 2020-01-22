В Петербурге на стройке погиб мигрант

В Санкт-Петербурге в Приморском районе был найден труп мигранта. Его обнаружили на стройплощадке.

О случившемся сообщили в полицию утром, 21 января. Труп 24-летнего мужчины, который приехал на заработки, был обнаружен на территории строительной площадки комплекса «Сэтл Сити». По предварительным данным, он упал с 17-го этажа строящегося здания.

У погибшего не было регистрации в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель получил 20 протоколов после погони на севере Петербурга. На севере Петербурга задержали 60-летнего водителя Chevrolet Aveo. Уходя от погони, мужчина попал в ДТП и допустил 20 административных нарушений.