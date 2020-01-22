Петербург в 2019 году посетили 1,3 миллиона туристов из Китая

Китайские туристы по итогам 2019 года стали первыми по численности иностранцами, посетившими Петербург. За год в городе побывали 1,3 млн китайцев.

Как рассказал врио генерального консула КНР в Петербурге Чжан Вэй, для китайцев высокий туристический сезон больше не ограничивается июлем-сентябрем. Многие из них стали выбирать для поездок в Россию зимнее время.

«Снежные и полярные туры очень популярны на рынке, а туризм в Россию приобрел внесезонный характер», — приводит слова консула ИА Regnum.

По данным пограничной службы России, количество китайских туристов в первом квартале 2019 года выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Страну посетили 342 тыс. человек. Из них более половины приехали в составе группы.

Чжан Вэй отметил, что китайские туристы потратили в России в 2019 году более 70 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке недвижимости Петербурга зафиксирована активность китайских покупателей. Наиболее привлекательным для них районам стал Васильевский остров.