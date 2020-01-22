На Науки нашли минометную мину времен ВОВ

Боеприпас был очень ржавым, а в его корпусе находилось взрывчатое вещество. Фото: ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Боеприпас был очень ржавым, а в его корпусе находилось взрывчатое вещество. Фото: ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

В Калининском районе Петербурга взрывотехники обследовали и вывезли для утилизации боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу.

Днем в среду, 22 января, около дома №17 по проспекту Науки был обнаружен предмет, с виду похожий на военный снаряд. Он был найден во время земляных работ.

На место обнаружения оперативно прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН управления Росгвардии, которые обследовали найденный предмет и установили, что это ничто иное, как 82-миллиметровая минометная мина, находившаяся в земле со времен ВОВ. Боеприпас был очень ржавым, а в его корпусе находилось взрывчатое вещество.

Специалисты вывезли снаряд на полигон и уничтожили его путем подрыва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что снаряд времен войны обнаружили на заводе «Северная Верфь».